На подготовку к новому учебному году Киев выделил 1,8 млрд грн - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко

Образовательная отрасль является одним из приоритетных направлений, в которые город Киев вкладывает средства, и в этом году из местного бюджета на нее выделили 13 миллиардов гривен.

Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба Кличко.

"Мы строим новые детские сады наивысшего уровня. И могу сказать, что за три последних года было построено или полностью реконструировано 19 детсадов. В этом году мы открываем в целом еще 8. Современных - с бассейнами, с новыми площадками, спортивными и музыкальными залами. Что касается школ - в этом году мы открываем 3 учебных заведения. Одно новое, одно после реконструкции и еще одну пристройку. Наши дети должны учиться в комфортных условиях. Это - наша главная инвестиция в будущее", - сказал мэр.

Он добавил, что за последние четыре года очередь в садики сократилась на 12,6 тысячи мест.

По словам мэра Киева, в 2018 году на образование из городского бюджета выделили 13 миллиардов гривень, и это почти на 2,7 миллиарда гривен больше, чем в 2017-м.

Кличко подчеркнул, что главная задача власти сделать так, чтобы школы были обеспечены необходимым оборудованием, современной мебелью. В частности, на подготовку к новому учебному году и осенне-зимнему периоду в этом году город выделил 1,8 млрд грн.

Он напомнил, что в этом году начинается реформа системы образования. По словам Кличко, Киев - единственный регион в Украине, который выделил больше всего средств на введение концепции Новой украинской школы.

"Государство нам выделило почти 70 млн грн. Город же должен был найти остальные - 30 процентов. Но мы увеличили нашу долю в 6,5 раз! И выделили на воплощение этой концепции беспрецедентную сумму - свыше 150 млн гривен. Соответственно, в среднем по городу на каждого первоклассника - по 6,3 тысячи гривен", - подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что на эти средства каждый район активно обустраивает для маленьких киевлян классы и помещения новыми партами-трансформерами, "живыми полами", современной мебелью, компьютерами. Для учителей создают современные рабочие места, оборудованные необходимой компьютерной техникой.