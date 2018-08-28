"Осень заявила о себе бабьим летом": синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 28 августа

Погода в Украине 28 августа / goodfon.ru

Погода в Украине 28 августа обещает почти на половине территории страны.

По данным Укргидрометцентра, дожди с грозами пройдут в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Луцкой и Ужгородской областях.

Погода в Киеве 28 августа тоже будет дождливой – но ближе к вечеру. Температура +27-29 градусов.

Как уточнила у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко, погода в Украине 28 августа, несмотря на дожди, будет теплой. При этом температура будет колебаться от +33 градусов на юге до +12 градусов на западе.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы-2018: все, что нужно знать о празднике"Сегодня – Успение и начало среднестатистического молодого бабьего лета. И одновременно появился туман, спутник осени", – написала она.

Атмосферный фронт 28-29 августа принесет в Украину кратковременные дожди и грозы в западные, северные (без Сумщины) области, а также в Винницкую область. Вдоль фронта местами возможны град и шквалы. "Смотрите внимательно, где вы паркуете свою машину", – предупредила Диденко.

Сухо будет на юге, востоке и в центре Украины, а также в Сумской области.

При этом с 29 августе в Украине немного похолодает: "29 августа в западных, северных областях, в Винницкой и западных районах Черкасской температура воздуха составит комфортные +21-26 градусов".

В Киеве во вторник ожидается до +28 градусов, душно и солнечно. К вечеру вырастает вероятность дождя с грозой.

"Сегодня осень уже заявила о себе дебютом молодого бабьего лета. Пусть только туманы об этом напоминают, еще постоим с летом на перроне", – резюмировала синоптик.

Погода в Украине 28 августа / Скриншот

Ранее синоптик рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, сентябрь пройдет без резких перепадов температур в течение суток.