"Гроза, шквалы". Синоптики предупредили о новом "погодном ударе" в Киеве

Во вторник в Киеве будет непогода, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что во вторник, 28 августа, в Киеве днем ожидается гроза.

В столице прогнозируются шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, опубликованным на его ресурсе, во вторник ночью осадки не ожидаются, температура составит +15… +17 градусов.

Синоптики предупредили, что днем будет слабый дождь с грозой, а воздух прогреется до +27… +29.

Во вторник в Киеве будет непогода, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.