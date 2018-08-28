В Киеве горит здание завода "Маяк"

Горящий "Маяк" виден по огромному столбу дыма / dtp.kiev.ua

В Киеве в районе станции метро "Почайная" вспыхнул мощный пожар в здании стратегического предприятия "Маяк".

"Масштабный пожар в Киеве на Петровке: горит здание завода "Маяк", сразу 5 этажей. На место выехали значительные силы ГосЧС и отряд САРЗ", – говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Читайте такжеПожар на складе Новой почты: в компании пояснили ситуацию со сгоревшими посылкамиВ столичном главке ГосЧС информацию о пожаре пока не комментировали. Причины возгорания пока что неизвестны, отряды ГСЧС занимаются ликвидацией огня.

Напомним, ранее в России, в Иркутске вспыхнул масштабный пожар на авиационном военном заводе, который среди прочего занимается изготовлением самолетов для Военно-космических сил РФ, огонь охватил не менее 1000 квадратных метров анодно-малярного цеха.