"Вытягивают последние "соки": в Луганске рассказали о плачевной ситуации в школах

29 августа 2018, 03:57

В "ЛНР" педагогов замучили проверками и бумажной волокитой.

ЛНР
/ joinfo.ua

Перед началом нового учебного года в оккупированном Луганске уволились 12 директоров средних школ.

Как рассказали источники издания "Лига", речь идет, например, о школах, как № 9 и 13.

"Директора школ уходят, учителя отказываются от своих заслуг - категорий, старшего учителя, для того, чтобы не аттестоваться. Все жалуются на то, что во время аттестации вытягивают последние "соки", - поделилась информацией одна из учительниц.

При этом педагогов замучили оккупационные "администрации" проверками и бумажной волокитой.

"В прошлом году на скорой помощи неоднократно вывозили учителей, которые аттестовались,  для оказания медицинской помощи. Новый учебный год сулит очередные испытания на прочность, многие учителя за лето не оздоровились, получая так называемые отпускные мелкими подачками все лето. Все они понимают, что зажаты в ловушку", - рассказал местный житель Сергей.

Он добавил, что в местных школах работает много пенсионеров со стажем 35-40 лет, они выработались, молодых учителей очень мало, пару лет и работать в школах будет не кому.

"А главное, местному "министерству образования" придется проверять самих себя, старая гвардия уходит, а молодежь уезжает, понимая, что с такими требованиями и зарплатами тут делать нечего. Создают атмосферу прессинга, чтобы сами ушли, со старой гвардией работать сложно, а некоторую молодежь можно и потрусить", - подчеркнул он.

По его данным, в случае, если учитель отказывается от аттестации, то ему понижают категорию, а, соответственно, и размер оклада.

Напомним, ранее глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата в "Главреде" рассказал, во сколько России обходятся "ДНР" и "ЛНР".

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ЛНР Луганск школы
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