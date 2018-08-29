"С фронта в Министерство": ветераны АТО доплатят за курсы госслужащих из своего кармана

Ветераны АТО на Майдане / Цензор.НЕТ

Участники боевых действий на Донбассе пройдут курсы госслужбы по программе "С фронта в Министерство". Треть стоимости курса ветеранам придется оплатить самостоятельно.

Об этом заявил нардеп от БПП, председатель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

"Сегодня стартовал второй курс обучения ветеранов АТО в рамках программы "С Фронта в Министерство", инициированной комитетом Верховной Рады по делам ветеранов, который я возглавляю. Готовить ветеранов к госслужбе, в том числе в Министерстве по делам ветеранов, будут лучшие преподаватели Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при президенте Украины", - написал он в Facebook.

По словам Третьякова, 30 процентов (385 грн) стоимости курса ветеранам придется заплатить из своего кармана. Для прохождения дистанционного обучения был отобран 61 ветеран из 20 областей страны.

В конце июля Министерство обороны Украины попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года.

В ВСУ отметили, что низкий уровень зарплат является основной причиной увольнения военных после окончания контракта. "С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сообщили в пресс-центре ВСУ.