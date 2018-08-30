"Лето продолжается": где в Украине ожидается +33 градуса в эту пятницу

В Украину пришло молодое бабье лето / molbuk.ua

Погода в Украине 31 августа будет теплой и солнечной в большинстве областей.

"Кто не знал или не слышал - частенько с 28 августа, с Пречистой, и к 11 сентября – период молодого бабьего лета. И украинская погода – полное атмосферное тому доказательство", – написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

При этом температура будет вполне жаркой: на востоке, юге и в большинстве центральных регионов ожидается + 28-33 градуса. Чуть прохладнее в Винницкой области, а также на западе и севере страны – +24-28 градусов.

Дожди возможны разве что на западе, да и то локальные.

Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

"В Киеве лето завершается прекрасной погодой – солнечной, +26 градусов. С последующим постепенным снова повышением до +28-30 градусов", – написала Диденко.

Погода в Киеве 1 сентября будет солнечной, +27-28 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра рисует практически такую же картину:

Погода в Украине 31 августа / Скриншот

Ранее синоптик рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, сентябрь пройдет без резких перепадов температур в течение суток.