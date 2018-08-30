Украина провела стрельбы в Черном море

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В рамках совместных командно-штабных учений "Шторм 18" украинские военные потренировались в обороне черноморского побережья и провели стрельбы.

"Корабельные и катерные тактические группы ВМС ВС Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования", – говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

В учениях была задействована и авиация. Она провела воздушную разведку, полеты на уничтожение объектов, а также отразила удары средств воздушного нападения.

В ближайшее время Украина увеличит орабельную группировку в Азовском море, силы морской пехоты и артиллерии.