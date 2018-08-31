СБУ задержала курируемых из РФ "агитаторов", планировавших вмешательство в выборы

Техника и валюта, изъятая у подозреваемых/ сайт СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) объявили о том, что на Днепропетровщине была раскрыта сеть "агитаторов", которые намеревались осуществлять вмешательства в грядущую предвыборную президентскую кампанию в Украине − по заказу российских спецслужб.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале СБУ.

"Правоохранители установили, что российские спецслужбы привлекли к "сотрудничеству" жителей Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые являются администраторами групп в социальных сетях", — говорится в заявлении.

По данным украинских спецслужбистов, российские кураторы поставили давали "агитаторам" задание "готовить плацдарм" для воздействия на ход президентских выборов через манипуляции общественным мнением интернет-пользователей. Соответственно, они должны были подыскивать блогеров и просто активных интернет-пользователей, которые за денежное вознаграждение должны были бы публиковать политические новости из РФ, а также привлекать подставных лиц – для регистрации сайтов с украинским доменом.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Техника, изъятая у подозреваемых/ сайт СБУ / сайт СБУ

Напомним, ранее сообщается о том, что США помогут Украине защититься от вмешательства России в украинские выборы.