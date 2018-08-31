"Мы почувствовали этот гребаный мир": в Днепре молодая пара самоубийц оставила предсмертную записку

Совершившие в Днепре двойное самоубийство 16-летняя девушка и 18-летний парень, оставили предсмертную записку

Установлено, что пара снимала жилье в течение нескольких дней, молодые люди совершили самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа дома в центре города, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Невозможно понять молодых людей, которые приехали из Киева в Днепр, чтобы покончить жизнь самоубийством. В то время, когда тысячи наших граждан-военнослужащих, получивших тяжелые ранения в результате военной агрессии Российской Федерации, делают все возможное, чтобы вернуться к полноценной жизни, эти молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, с их слов, "уже пожили и знают жизнь" в свои 16-18 лет", – рассказал глава уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Отметим, что предсмертная записка самоубийц начинается словами "Мы почувствовали этот гребаный и прекрасный удивительный мир".

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