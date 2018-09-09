Дрифт на трассе и запредельные скорости: стали известны подробности об участнике смертельного ДТП в Одессе

Последствия ДТП в Одессе / Думская

В Одессе предполагаемый виновник смертельного ДТП, в результате которого погибли двое, ранее участвовал в уличных гонках.

Как сообщает "Таймер", на странице водителя в соцсети размещены фотографии, где стрелка на спидометре BMW M5 (E39) находится далеко за отметкой 200 км/ч, а водитель Олег в сообщении жалуется, что разогнаться еще больше ему не позволяет автоматический ограничитель. При этом фото оформлено, как сделанное в пределах города Одесса. Также на странице есть много видеозаписей гонок по улицам с участием владельца машины.

По данным "Думской", в машине, кроме водителя, были еще молодые девушки – по крайней мере, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на свидетелей. Кроме того, со слов очевидцев, светофор на перекрестке, где произошла трагедия, не работал. По неподтвержденной информации, среди пятерых пострадавших в результате ДТП есть ребенок. Также издание имеет информацию о возрасте водителя BMW – ему 27 лет.

На Youtube также можно найти видео, выложенное почти год назад, на котором видно, как этот автомобиль дрифтует на трассе, а затем разгоняется до 250 км/ч, ставя под угрозу безопасность движения.

Отметим, что информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной, сообщает ТСН со ссылкой на полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что кровавое ДТП произошло в Одессе на 6-й станции Фонтана - иномарка BMW на огромной скорости влетела в остановку, где стояли люди.