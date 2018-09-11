Синоптики спрогнозировали улучшение погоды в Киеве

В Киеве в среду не ожидаются дожди, сообщили в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в среду, 12 сентября, не ожидаются дожди, температура воздуха днем достигнет +26 градусов (11 числа прогнозировался дождь, а максимальная температура — +23).

В столице ожидается небольшая облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура составит +13…+15 градусов, ветер ожидается северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве в среду не ожидаются дожди, сообщили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.