"Антициклон выпихнет циклон": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

10 сентября 2018, 13:53

Во вторник температуру еще обещают на уровне +20-24 градусов.

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Дожди отступают / 1zoom.ru

Погода в Украине 11 сентября будет облачной, но дожди уже отступят с части территории. В целом, температуру обещают на уровне +20-24 градусов.

Первыми оберут зонтики на полку жители запада и востока страны, сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях термометры покажут +24-27 градусов.

"Завтра термическая картинка интересна в Европе: от жарких +30 градусов в Париже до свежих +20-22 градуса в Киеве", – уточнила Диденко.

Читайте такжеДва бабьих лета: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на осеньПогода в Киеве 11 сентября еще будет дождливой. Температура составит около +20 градусов.

При этом с 12 сентября в Украине ожидается потепление. "12-13 сентября антициклон Perryman наконец выпихнет циклон с нашей территории, и повсюду в Украине предполагается солнечная и теплая погода. Не пропустите замечательные дни среды-четверга!" – посоветовала синоптик.

Прогноз погоды на 11 сентября от Гидрометцентра обещает до +25-26 градусов и полосу дождей с юга через центральные регионы на север Украины:

Погода в Украине 11 сентября: карта

11 сентября: народные приметы

11 сентября – праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи – считалось последним днем лета: "Иван Постный пришел, лето красное увел". В этот день принято следить за журавлями: если журавли начинали улетать на юг, то осень будет короткой, а зима – ранней.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью. 

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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