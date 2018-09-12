Крымские оккупанты пригрозили превратить украинские бронекатера в "музейные экспонаты"

Бронекатер "Лубны" (тип "Гюрза-М") / sq.com.ua

Киеву стоит воздержаться от каких-либо "провокаций" в Азовском море, в противном случае их корабли станут объектами музейного показа в Крыму.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ от аннексированного полуострова Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

"У России достаточно сил и средств защитить свои границы и противостоять любым провокациям. Азовское море является водами свободного пользования, поэтому больше никакого сомалийского захвата Украиной российских рыбаков, как это было с судном "Норд", мы не допустим. Если киевские власти задумали очередную провокацию, то мы призываем их одуматься, иначе, в случае противоправных действий, их хваленые бронекатера будут арестованы и доставлены в российскую гавань в Севастополе, где мы сделаем из них объекты музейного показа", - сказал в комментарии агентству Шеремет.

Во вторник, 11 сентября, Военно-морские силы ВСУ перебросили в район Бердянского порта в Запорожской области два бронекатера - "Лубны" и "Кременчуг".

Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили армейскую группировку в Приазовье.