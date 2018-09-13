Оскорбленный на российском ток-шоу украинец ответил телеведущему-обидчику

Павел Жовниренко / europalibera.org

Глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко прокомментировал конфликт с ведущим "Место встречи" на российском телеканале НТВ Андреем Норкиным.

По его словам, он "знает, с кем имеет дело", передает канал 360.

"Ничего нового нет, правду слышать не хотят... С точки зрения воспитанного человека, я не говорю даже журналиста, просто уважающего себя, мне трудно комментировать", - сказал Жовниренко.

Политолог заявил, что продолжит посещать российские политические ток-шоу ради "адекватных, не зомбированных людей".

Павла Жовниренко выгнали с эфира российского ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ накануне.

Жовниренко начал перебивать Норкина, чем привел того в ярость. "Вы можете помолчать или нет, у вас недержание что ли? Выключите ему микрофон, я не могу так работать... Идите отсюда, все, вы меня вывели из себя. Покиньте студию, ариведерчи", - заявил ведущий.

Эксперт вышел из студии, выкрикнув, что "Россия воспрянет ото сна", в ответ на что Норкин назвал его "грустным клоуном".

"Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня, я ему пи*ды дать не могу в прямом эфире... Пускай идет на х**", - заключил ведущий.