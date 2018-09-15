С караваем и шариками: на Харьковщине чиновники торжественно открыли мусоросборник и остановки

В Волчанском районе Харьковской области местные чиновники торжественно открыли остановки для общественного транспорта и мусоробсорник.

Соответствующая информация размещена на сайте Волчанской районной госадминистрации. При этом местные чиновники пафосно нарекли событие "Вместе в будущее".

Отметим, что в торжественном открытии не постеснялся принять участие глава Волчанской РГА Виталий Мирошник, председатель местного райсовета Анатолий Степанец, депутат Харьковского облсовета Олег Супрун, а также чиновники масштабом помельче.

В свой торжественной речи Мирошник не забыл упомянуть роль президента П.Порошенко и местного губернатора Ю.Светличной, благодаря усилиям которых, по его словам, и была получена возможность открывать новые мусоросборники и остановки.

Напомним, ранее праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети.