"Заплакал". В Киеве из-за прорыва трубы мост Патона превратился в водопад: опубликовано видео

Мост Патона "замироточил" / Фото: скрин из видео

В Киеве на мосту Патона лопнули трубы водопровода, в результате очевидцы инцидента стали свидетелями гигантского водопада.

Видео мощным потоков воды, которые стекали с моста в реку Днепр, опубликовывали в соцсетях киевляне и гости города.

Очевидцы уверяют, что сначала поток воды был небольшой, однако со временем увеличивался и трансформировался в гигантский фонтан.

"Замироточил", "Устал, заплакал", - комментируют пользователи инцидент и добавляют, что это уже третья авария за летний период.

Киевляне утверждают, что мост Патона давно является проблемным, однако городские власти неохотно обращают на него внимание. Например, не так давно с одной из опор обвалилась каменная облицовка.

Как ранее сообщалось, мост имени Евгения Патона планируют реконструировать после тщательного обследования.