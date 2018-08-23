Реконструкция моста Патона: Стало известно, сколько миллионов потратят на обследование объекта

Мост имени Евгения Патона / УНИАН

В столице Украины мост имени Евгения Патона планируют реконструировать после тщательного обследования.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-службе киевской мэрии. Согласно обнародованным данным, перед реконструкцией проведут обследование за 4 млн гривен. Реконструкционные работы планируется проводить совместно с Институтом электросварки, которые тоже носит имя Евгения Патона.

Чиновники мэрии сообщают, что мост нуждается в капитальном ремонте по причине длительного срока своей эксплуатации и необратимого процесса коррозии металла. Распоряжение о реконструкции уже подписал мэр Виталий Кличко.

"Документ предусматривает выделение 4 миллионов гривен на проведение комплексного обследования конструкции моста Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и разрабатываться проект будущей реконструкции", − сообщили в мэрии.

К слову, мост через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году. Позднее он получил имя Евгения Патона – известнейшего ученого-механика и инженера. Ранее мост реконструировался только раз − в 2004-м, когда с путепровода демонтировали трамвайные пути.

Напомним, проектировщик моста через Днепр в Киеве заявил о его аварийном состоянии.