Журналист спрогнозировал вероятность кризиса пророссийской власти Крыма

Журналист считает, что крымская власть всегда найдет врага / Фото: Facebook/Павел Казарин

Крымский журналист, телеведущий и обозреватель Павел Казарин считает, что пророссийская власть Крыма для собственной реабилитации в глазах местных жителей всегда готова найти врага, против которого вместе нужно бороться.

"Проблема Крыма в том, что у него категория "сегодня" никогда не была чем-то субъектным – оно всегда было лишь плацдармом для борьбы за какое-то "светлое завтра", - сказал он в интервью Крым.Реалии.

По словам обозревателя, с 2014 года полуостров живет в ожидании какого-то знакового события, которое, незаметно для всех, сменяется следующим.

"В 2014 году ничего не изменилось. Сперва сказали, что нужно преодолеть продуктовую и энергетическую блокаду. Потом предложили дождаться Керченского моста. Теперь ждут железнодорожную ветку этого моста и трассу "Таврида". После чего, вероятно, станут ждать отмены санкций. Требовать от Украины пустить воду. И так далее и так далее", - отметил Казарин.

Журналист подчеркнул, что в Крыму до сих пор господствуют советские традиции, когда каждый гражданин готовь положить все на алтарь помощи каким-то навязанным властью нуждающимся.

"Это ведь абсолютно советская традиция – когда ты бросаешь все на алтарь борьбы за светлое будущее, когда нет туалетной бумаги, "зато мы помогаем своим в Анголе". Так вот – эта традиция никуда не денется. А враг найдется", - подытожил телеведущий.

Как ранее сообщалось, Казарин полагает, что в Крыму всегда преобладал электорат просоветских политических партий, а к Киеву на полуострове всегда относились с недоверием.