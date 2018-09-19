Перерезание лент, каравай. СМИ узнали, во сколько обошлось открытие остановок на Харьковщине

На торжественное открытие остановок и площадок для сбора отходов в Польной не потратили бюджетные деньги, сообщила глава села / vovchrda.gov.ua

В селе Польная Волчанского района Харьковщины районные чиновники, в частности, председатель Волчанской райгосадминистрации Виталий Мирошник, торжественно открыли три автобусные остановки и семь площадки для сбора отходов, проекты которых победили в областном конкурсе.

Во время церемонии вручали каравай и перерезанили ленты, открытие бюджетам не стоило ни копейки, рассказала ТСН глава Польнянского сельсовета Ольга Комых.

"За свои собственные средства, я привыкла к такому. Каравай — 95 гривен, полотенце я не знаю, 50 где-то", — заявила председатель.

На торжественное открытие остановок и площадок для сбора отходов в Польной не потратили бюджетные деньги, сообщила глава села / vovchrda.gov.ua

По данным издания, в селе автобус видят раз в месяц. "Его вызывают, когда людям нужно поехать в райцентр. Но все равно чиновникам из района здесь радуются. Говорят, так есть хоть какая-то надежда отремонтировать дорогу в село", — отмечается в материале.

На торжественное открытие остановок и площадок для сбора отходов в Польной не потратили бюджетные деньги, сообщила глава села / Скриншот с vovchrda.gov.ua

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко посетил Запорожскую область и принял участие в открытии части отремонтированной трассы государственного значения Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.