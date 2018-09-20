"Берегите головы": синоптик рассказала, какие погодные "нежданчики" светят украинцам до конца недели

Когда в Украине похолодает / 1zoom.ru

До конца этой недели украинцев ожидает постепенное похолодание.

Ближайшие пару дней солнышко еще порадует людей теплом, но чем ближе воскресенье – тем более теплый наряд придется искать в своем гардеробе.

Впрочем, осадки также не доберутся до украинской территории раньше конца недели, заверила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Погода в Украине 21 сентября

Погода в Украине 21 сентября будет солнечной. Термометры покажут, в среднем, +24-28 градусов.

Погода в Киеве 21 сентября

Погода в Киеве 21 сентября будет сухой, солнечной и теплой – до +27 градусов.

21 сентября: народные приметы

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Считалось, что в этот день осень окончательно вступает в свои права. Подробнее о приметах дня читайте в нашем материале Рождество Пресвятой Богородицы-2018: что нужно и что нельзя делать в этот день.

Погода в Украине 22 сентября

В субботу осадки не предвидятся. Станет разве что чуть-чуть прохладнее – всего на пару градусов.

Погода в Киеве 22 сентября

Эта суббота в столице мало чем будет отличаться от пятницы в погодном плане – сухо, солнечно, тепло (ожидается до +27 градусов). Облака набегут только ближе к вечеру.

22 сентября: народные приметы

По народным приметам, 22 сентября – в день памяти правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии – определяли погоду по паутине: если та была длинной, то ждали ясную осень, а снег, считалось, выпадет нескоро.

Погода в Украине 23 сентября

"В воскресенье в Украине, и не только в Украине, похолодает. В большинстве областей температура воздуха упадет до +14-19 градусов. Только на востоке еще будет тепло", – предупредила Диденко.

Всему виной атмосферный фронт, который и принесет в страну дожди и похолодание.

Погода в Киеве 23 сентября

Погода в Киеве в это воскресенье будет прохладной и пасмурной. Столбики термометров опустятся до +16-18 градусов.

"Дожди более вероятны в ночь на воскресенье и утром 23 сентября. Днем фронт должен уже миновать столицу, оставив холодный воздух с порывистым ветром", – отметила синоптик.

23 сентября: народные приметы

По народным приметам, 23 сентября – в день памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских – определяли погоду по рябине: если в лесу ягоды много, то ждали дождливую осень, если мало — сухую. Богатый урожай рябины предвещал суровую зиму с холодами, провоцирующими простудные заболевания. Чтобы лечить простуды, заранее готовили рябинный квас.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.