На Прикарпатье депутаты распорядились перед уроками в школах петь гимн Украины и читать молитву

На Прикарпатье в школах будут петь гимн и читать молитву / otvetprost.com

Решением Ивано-Франковского облсовета учебным заведениям на Прикарпатье рекомендовано еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна Украины, минуты молчания по погибшим за независимость страны и совместной молитвы.

По словам депутата от "Свободы" Василия Сенатовича, облсовет рекомендует руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна и минуты молчания в чествование памяти погибших за независимость и целостность Украины.

Другая депутат от "Свободы" Оксана Тебешевская предложила назвать проект решения депутатов "О выполнении государственного гимна Украины перед началом занятий в учебных заведениях области".

Еще один депутат облсовета Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом о совместном выполнении молитвы перед началом занятий.

"В итоге депутаты поддержали и предложение Тебешевской, и Поповича о совместной молитве", - сообщает местное издание "Блиц-Инфо".

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Николаевской ОГА рапорядился начинать уроки в школах с гимна Украины.