На Прикарпатье депутаты распорядились перед уроками в школах петь гимн Украины и читать молитву

Облсовет рекомендует руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна.
Решением Ивано-Франковского облсовета учебным заведениям на Прикарпатье рекомендовано еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна Украины, минуты молчания по погибшим за независимость страны и совместной молитвы.
По словам депутата от "Свободы" Василия Сенатовича, облсовет рекомендует руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна и минуты молчания в чествование памяти погибших за независимость и целостность Украины.
Другая депутат от "Свободы" Оксана Тебешевская предложила назвать проект решения депутатов "О выполнении государственного гимна Украины перед началом занятий в учебных заведениях области".
Еще один депутат облсовета Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом о совместном выполнении молитвы перед началом занятий.
"В итоге депутаты поддержали и предложение Тебешевской, и Поповича о совместной молитве", - сообщает местное издание "Блиц-Инфо".
Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Николаевской ОГА рапорядился начинать уроки в школах с гимна Украины.