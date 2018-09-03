"Стоять и петь, потом молчать". Николаевский губернатор рапорядился начинать уроки в школах с гимна Украины

Алексей Савченко / politrada.com

Николаевский губернатор Алексей Савченко распорядился по поводу того, что все учебные заведения региона отныне обязаны начинать первые уроки с гимна Украины и минуты молчания.

Об этом чиновник лично заявил во время торжественной линейки по случаю старта учебного года в школе №36 города Николаева, сообщает портал "НикВести".

"Сегодня я подписал распоряжение, согласно которому во всех школах с 1 сентября перед первым уроком должен звучать гимн Украины как наш символ. И должна быть минута молчания. Только после этого нужно начинать обучение. Таким образом мы будем воспитывать украинцев, нашу нацию. Чтобы вы понимали и осознавали − когда звучит гимн, надо стоять и петь, а когда звучит минута молчания, нужно сделать все − чтобы как будто тишина остановилась, как остановились сердца наших с вами героев, наших парней", - сказал губернатор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Савченко предлагал поднять над всеми госучреждениями Николаевщины красно-черные флаги.