В Николаеве губернатор связал археологическую находку с Конаном-варваром: опубликовано видео и фото

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко на презентации в местном краеведческом музее древнегреческого ритуального сосуда, который археологи подняли со дна акватории Кинбурнской косы, заявил о временах, когда по территории области ходил Конан-варвар.

"Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще, то, что происходило у нас с тех времен, когда был и Конан, которого вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру. Надеюсь, что следующая находка может будет какой-никакой склеп, в котором находилось Золотое Руно, а может что-то другое. Чтобы дало еще больше туристической привлекательности Николаевской области", - заявил чиновник.

Археологи уверяют, что находка является уникальной и датировали ее пятым веком до нашей эры. Принадлежал сосуд грекам и использовался для ритуального распития вина - из него специальным черпаком разливали напиток всем желающим на массовых городских праздниках, демонстрируя единство народа.

Исследователи намерены обратиться в ЮНЕСКО и внести находку в список всемирного культурного наследия.

Напомним, ранее руководитель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил установить красно-черные флаги на всех госучреждениях Николаевской области.