Возникает желание "послать". Эксперт рассказал, почему Украина не меняется

УНИАН

Для того, чтобы получить позитивные результаты от реформ, в Украине необходимо выработать общественные стандарты и ценности. И обществу нужно это начать это делать с нуля.

Такое мнение высказал управляющий партнер Creative Quarter Илья Кенигштейн на своей странице в Facebook.

"Матрицу коррупции и кумовства можно убить только через жесткие, даже шокирующие действия. Среди них - посадки коррупционеров. Четкие правила для чиновников. Прозрачность принятия решений. Неотвратимость наказания. Существовать дальше государство сможет только после реализации этих базовых вещей", - пишет он.

По его словам, такие понятия как воровство, коррупция, обман, вымогательство, рейдерство и др. должны стать аморальными.

"Соответственно, общество нужно всему этому учить с нуля. Учить законам, нормам. Правилам коммуникации, стандартам в социуме. Как работать. Как воспитывать детей. Как относиться к близким. Как к чужим. Учить тому, что зависть это плохо. Что хамство - это не норма. Что бухать вредно. Что срать в подъезде нельзя. И еще многому. Учить как детей. Потому что сейчас, по сути, имеем огромную страну, в которой живет крайне мало взрослых людей", - считает он.

Кенигштейн отмечает, что когда он "после сотен встреч, обсуждений, презентаций, драфтов законопроектов и прочего" получает от представителя власти приглашение на очередной "круглый стол по пустому обсуждению очередных реформ", у него возникает желание "послать" в ответ.

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде.

В ходе 60-минутной глава государства традиционно сосредоточился на "перемогах", достигнутых в течение года, а также "задачах и вызовах внутренней и внешней политики".