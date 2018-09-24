В Украине на базе Hyundai начали выпускать кареты скорой помощи

24 сентября 2018, 20:05

Производители уверяют, что новые модели соответствуют международным стандартам.

скорая помощь
В Украине начали выпускать медавтомобили / фото: kamin.volyn.ua

На территории Украины начали выпускать автомобили скорой помощи, которые будут производиться на производственных мощностях компании Briorson Motors на базе модели Hyundai H350.

"Автомобили выпускаются на производственных мощностях компании Briorson Motors на базе модели Hyundai H350 и соответствуют всем международным и украинским стандартам", - цитирует Укринформ представителей компании "Хюндай Мотор Украина".

Представитель Briorson Motors Владислав Котляренко подчеркнул, что в 2018 году компания планирует выпустить 80 автомобилей скорой помощи и мобильных амбулаторий, а в 2019 году - 500 единиц специализированной медицинской техники.

Отмечается, что базовой моделью был выбран именно Hyundai H350, так как этот автомобиль в течение нескольких лет признается в ЕС лучшим в своем классе по 12 параметрам. Обслуживаться новые спецавтомобили смогут на 28 официальных СТО Hyundai по Украине.

Производители, что первую партию новеньких скорых уже покупает одна из частных украинских клиник.

Напомним, в Украине готовится к запуску новая система вызова скорой помощи - "Централь 103". Она объединит все диспетчерские службы, что, как предполагается, позволит оперативно обмениваться информацией о поступающих вызовах.

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