Опасная инфекция сразила девятерых детей под Одессой

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В средней школе одного села Соше-Островское Великомихайловского района Одесской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита.

Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу Одесского областного лабораторного центра Минздрава.

Причиной вспышки вирусного гепатита стало нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

"Кроме того, в школе отсутствуют условия для соблюдения учениками личной гигиены, а именно - отсутствует вода, так как с 14 сентября 2018 года проводится капитальный ремонт водопроводных сетей", - сказано в сообщении.

22 сентября в Мизоцкой школе-интернате Ровенской области зарегистрировали массовое отравление детей и персонала.

Семеро детей, а также повар и воспитатель учебного заведения были доставлены в больницу.