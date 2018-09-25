В Одессе "повязали" подозреваемых в покушении на активиста Михайлика - СМИ

Олег Михайлик / Думская

В Одессе правоохранители провели задержание троих подозреваемых в покушении на местного общественника и активиста Олега Михайлика, который получил 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство "УНИАН" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Одесской области. По их данным, были задержаны трое молодых парней, якобы являющихся гражданами Грузии. Один из них был вооружен.

Двоих подозреваемых доставили в Приморский отдел полиции, третьего – в горбольницу №1 (из-за плохого состояния здоровья).

Также известно, что всех подозреваемых вычислили и задержали благодаря отслеживанию их мобильных телефонов.

В Главке Нацполиции по Одесчине информацию подтверждать отказались − со ссылкой на прямой запрет руководства.

Напомним, ранее, 2 августа в Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму.

Также ранее в Одессе 24 мая совершили третье покушение на главу общественной организации "Небайдужі" Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.