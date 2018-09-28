Эксперт назвал "смехотворной" военную помощь США для Украины

Эксперт считает, что США смеются над Украиной / Фото: censor.net

Военный эксперт Игорь Лосев заявил, что военная помощь от США Украине должна исчисляться не в миллионах, а в миллиардах, поскольку Израиль и Южная Корея получают гораздо больше, несмотря на то, что воюют с гораздо менее коварным соперником.

"Если бы речь шла о мирном периоде, это была бы очень неплохая помощь. Но когда речь идет о реальной войне, эта помощь – смехотворна. Что такое 250 миллионов долларов? Можно приобрести 20 танков. Это при том, что только в так называемых "ЛНВ/ДНР" Россия имеет примерно 700 танков. Должно быть не два катера, а несколько фрегатов для украинского флота", - цитирует аналитика 24 канал.

По словам Лосева, Израиль и Южная Корея в плане обороны являются сильными странами, поэтому в миллиардной помощи так остро, как Украина, не нуждаются. Он полагает, что об этом свидетельствует и сбитый накануне российский самолет Ил-20 над Сирией.

"Там не понимают, о какой угрозе человечеству говорится. Может, когда-то поймут, да будет поздно. Но должна быть такая помощь, которая была во время второй мировой войны по так называемой программе ленд-лиз, когда огромный поток военной техники шел от Соединенных Штатов и Британской империи в Советский Союз в течение нескольких лет", - заметил Лосев.

Эксперт подчеркнул, что в противостоянии России наибольшую цену своей кровью платит украинский народ.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом Национальный закон об оборонном бюджете США объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь Украине - 250 миллионов долларов.