"Кремлю нужен губернатор "Новороссии": Тука объяснил, почему Донбассу нельзя давать автономию

Георгий Тука

Россию может устроить вариант, когда в Киеве на Банковой будет сидеть губернатор "Новороссии", в свою очередь Украине необходимо искать пути, которые заставят РФ согласиться на нужные Киеву варианты, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Конечно, это будет нелегко. У меня нет никакого оптимизма и надежд, что это произойдет немедленно, быстро и скоро. Я - реалист в таких вещах. У нас впереди еще тяжелый и длительный срок испытаний", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

Вместе с тем он высказался против предоставления Донбассу особого статуса, отличного от остальных территорий Украины.

"Почему на этом настаивает Кремль? Кремль фактически уже сейчас готов расстаться с Донбассом, но при условии, что эти территории будут иметь статус автономии, а главное - они будут иметь право вето на принятие общегосударственных внешнеполитических и внешнеэкономических решений. То есть Кремль желает, чтобы эти территории имели юридическое право блокировать движение Украины в направлении Европейского союза и НАТО", - говорит Тука.

Он считает, что Украина не должна соглашаться на такие условия, а также критически оценил идею Леонида Кравчука об автономии ОРДЛО.

"Никакой автономии ОРДЛО не может быть, исходя из того, что по всей стране происходит неизбежный процесс децентрализации, когда большую часть полномочий, которые до недавнего времени имела центральная власть, впервые в истории нашего государства добровольно отдают объединенным территориальным общинам. И именно это - инструмент, с моей точки зрения. А не автономизация.

Когда у нас в полном объеме заработает процесс децентрализации, когда объединенные территориальные общины (из которых состоят регионы) поймут и научатся пользоваться теми возможностями, которые у них сейчас есть, тогда вопрос автономизации, или федерализации будет снят автоматически", - добавил Тука.

Напомним, ранее Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР".