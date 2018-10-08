Волкер рассказал о затягивании Россией вопроса с миротворцами на Донбассе

Волкер заявил, что Россия не торопится с предложениями / Фото: Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что миротворцы не могут быть в ближайшем будущем направлены в зону военного конфликта на Донбассе, поскольку Россия не направила новые предложения по размещению миссии ООН.

"Мы ведем переписку с Сурковым о содержании этой встречи. Мы внесли предложение о размещении миротворческой миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность на оккупированной территории и создать условия для того, чтобы Минские соглашения были в конце концов реализованы. Речь идет о местных выборах, амнистии и т.д." – цитирует его Общественное ТВ Донбасса.

По словам Волкера, Суркову категорически не понравились предложения американской стороны по данному вопросу. В связи с этим он обязался предоставить удобные для России условия, однако до сих пор этого не сделал.

"Если мы встретимся, это будет очень результативная дискуссия. Но мы все еще ведем переговоры и пока не договорились о новой встрече", - отметил он.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что заявление Украины о достижении компромисса с Россией по миротворцам на Донбассе не соответствует действительности.