Кремль резко ответил Украине по "компромиссу по миротворцам на Донбассе"

Песков заявил об отсутствии компромисса по миротворцам на Донбассе / Reuters

Заявление Украины о достижении компромисса с Россией по миротворцам на Донбассе не соответствует действительности.

На самом деле никакого компромисса нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, насколько верны данные о компромиссе об отправке на Донбасс миротворческой миссии ООН, он заверил, что компромисс не достигнут. "Нет, я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание. По-прежнему там знаков вопросов больше", — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что своих миротворцев на Донбасс готовы отправить Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.

"На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", - сказал он.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.