"Позорите Украину": украинские эксперты под смех российских ведущих устроили разборки в эфире

Погребинский поссорился с Трюханом / Главред

Украинские эксперты Вадим Трюхан и Михаил Погребинский устроили скандал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Все началось с реплики Трюхана: "Господин Погребинский, помолчите!" На что в ответ услышал упрек, что говорит "все время".

"Ух ты, ниче себе! Заговорили-то как украинцы-то!" – злорадно рассмеялась ведущая.

Не обращая внимания на веселье ведущих, эксперты продолжили перепалку.

"Вы здесь каждый день позорите Украину", — в какой-то момент заявил Погребинский.

В ответ Трюхан заявил, что позорит Украину как раз его оппонент: "Мне пишут и просят сказать, чтобы вы сюда не ездили".

После рекламной паузы ведущая отметила, что Погребинский во время перерыва чуть не подрался с Трюханом.

Спор на записи начинается с 55-й минуты:

Ранее протеже Путина рассказал, на что Россия готова ради Украины. По его словам, "братья"-россияне и сами жаждут разрешить конфликт на Донбассе.