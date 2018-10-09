"Позорите Украину": украинские эксперты под смех российских ведущих устроили разборки в эфире

После рекламной паузы ведущая отметила, что Погребинский во время перерыва чуть не подрался с Трюханом.
Украинские эксперты Вадим Трюхан и Михаил Погребинский устроили скандал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Все началось с реплики Трюхана: "Господин Погребинский, помолчите!" На что в ответ услышал упрек, что говорит "все время".
"Ух ты, ниче себе! Заговорили-то как украинцы-то!" – злорадно рассмеялась ведущая.
Не обращая внимания на веселье ведущих, эксперты продолжили перепалку.
"Вы здесь каждый день позорите Украину", — в какой-то момент заявил Погребинский.
В ответ Трюхан заявил, что позорит Украину как раз его оппонент: "Мне пишут и просят сказать, чтобы вы сюда не ездили".
После рекламной паузы ведущая отметила, что Погребинский во время перерыва чуть не подрался с Трюханом.
Спор на записи начинается с 55-й минуты:
Ранее протеже Путина рассказал, на что Россия готова ради Украины. По его словам, "братья"-россияне и сами жаждут разрешить конфликт на Донбассе.