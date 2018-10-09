"Мы сотрудничаем с дьяволом": протеже Путина рассказал, на что Россия готова ради Украины

Сергей Марков / Facebook.com

Экс-депутат Госдумы РФ и советник президента России Владимира Путина Сергей Марков в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что Россия и проживающий там "братский народ" готовы ради Украины на сделку с самим дьяволом.

По его словам, "братья"-россияне и сами жаждут разрешить конфликт на Донбассе (на видео с 7:25 минуты).

"Украина — братская страна! Для спасения Украины, для спасения этого народа, мы готовы хоть с дьяволом сотрудничать! Главное, чтобы люди были живы и чтобы все было нормально. Вот мы и сотрудничаем с ним, с этим дьяволом", — заявил политик.

Присутствующим в студии это заявление явно понравилось: они поддержали его криками "А давайте!" и принялись шутить на эту тему.

Ранее на росТВ показали, как поделят Украину между Россией и Польшей. Большой ажиотаж эта новость вызвала в Twitter.