"Битвы верующих": экс-депутат Госдумы раскрыл, как Кремль может ответить на автокефалию УПЦ

13 октября 2018, 11:34

Власти РФ будут заинтересованы в красочных картинках противостояний в связи с предоставлением томоса об автокефалии украинской церкви, полагает Илья Пономарев.

Экс-депутат Госдумы полагает, что в связи с предоставлением УПЦ томоса об автокефалии, Россия будет по максимуму разжигать имущественные конфликты
В связи с предоставлением УПЦ томоса об автокефалии, Россия будет по максимуму разжигать имущественные конфликты, полагает экс-депутат Госдумы / GettyImages

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что в связи с предоставлением Украинской православной церковью томоса об автокефалии, РФ будет по максимуму разжигать имущественные конфликты.

Кремль будет заинтересован в красочных картинках на экранах телеканалов битв верующих друг с другом, и этого ни в коем случае нельзя допустить, рассказал экс-депутат во время чата на "Главреде".

".… значительная часть клира МП (УПЦ Московского патриархата — Ред.) готова перейти на сторону новой церкви, однако очень важно здесь не поторопиться проявить достаточно такта и мудрости для того, чтобы создать единую и подлинно независимую от внешних сил украинскую церковь", — отметил собеседник.

По его мнению, "то, что сейчас происходит, носит катастрофический характер для РПЦ и в целом разрушает единственный, до сих пор эффективно действовавший, механизм "мягкой силы" России".

Читайте такжеРоссия раскачивает в Украине религиозную войну — историк"При этом следует констатировать, что это не какие-то происки внешних сил, а целиком и полностью вина иерархов РПЦ, которые слишком сблизились с российской властью... Думаю, что, если бы в руководстве российской церкви были бы люди подлинно верующие, такого бы не произошло", — сказал Пономарев.

"Ну, а что касается "русского мира", то чем дальше, тем больше я считаю, что такая идея принципиально не может быть реализована с центром в Москве, потому что неизбежно будет превращаться в империалистическую. Зато инициативу лидерства в славянском, и особенно — в "русском мире" вполне мог бы перехватить Киев", — заявил экс-депутат.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.

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УПЦ КП Кремль Илья Пономарев автокефалия Томос
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