В полиции рассказали о наказании для задержанных за беспорядки под Лаврой

Полиция расскажет нарушителям о правилах поведения / Фото: Нацполиция

Около ста человек задержала полиция из-за массовых беспорядков под Киево-Печерской Лаврой в центе столицы. Стражи порядка задержали дебоширов для установления личных данных и проведения профилактической беседы.

"Накануне празднования правоохранители провели серьезную профилактическую работу с организаторами и участниками мероприятий, в частности постоянно работала полиция диалога, которая разъясняла нормы действующего законодательства, а также сообщали: в случае обнаружения подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять мотивы их пребывания в том или другом месте. В частности, возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы", - цитирует отдел коммуникации полиции столицы начальника Нацполиции Киева Андрея Крищенко.

Ранее сообщалось о том, что националисты утром успели устроить потасовку с полицией в Мариинском парке (во время попытки сноса памятника Николаю Ватутину), а потом еще раз устроить потасовку, но уже пытаясь поставить палатку на Майдане Независимости.

Как известно, позже возле Киево-Печерской лавры правоохранители задержали десятки человек из-за массовых беспорядков.