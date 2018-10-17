В Австрии начали судить предвотительницу радикалов, призывавшую Путина "ввести войска"

Теперь Монике Унгер и ее ближайшим приспешникам ломится немалый тюремный срок.
В Австрии начался суд над участниками радикальной и подпольной организации Staatenbund Osterreich и ее лидеров Моникой Унгером.
Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "Укринформ". Согласно обнародованным данным, в Staatenbund Osterreich отрицают власть правительства Австрии и законы страны. Кроме того, как заявляют австрийские правоохранители, участники организации планировали свергнуть действующих министров и установить в стране хунту.
Конкретно Моника Унгер, "президент" подпольщиков, которых в Австрии насчитывается около 2,7 тысячи, публично призывала российского президента Владимира Путина "ввести войска" – для того, чтобы "помочь Staatenbund Osterreich прийти к власти".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.