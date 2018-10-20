Губернаторам США разослали странные запросы от имени украинского посла

Посольство Украины в США / ukrinform.ru

Губернаторы США получили от имени посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого фейковые запросы на проведение телефонных разговоров с украинскими властями.

Об этом сообщается на странице украинской дипломатической миссии в Facebook.

"От имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины. Не исключено, что соответствующие материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним украинского-американским отношениям", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле этого года британские СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко заплатил адвокату американского лидера Дональда Трампа Майклу Коэну от $400 до $600 тыс. за встречу с главой Белого дома.

При этом посольство Украины в Вашингтоне и киевские лоббисты не смогли добиться для Порошенко большего, чем просто протокольное фото с лидером США, которое президент Украины потом выдал за "переговоры".

При этом сам Трамп не знал о "взносе" своему адвокату.

Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне состоялась 20 июня 2017 года.