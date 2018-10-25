Скандал с поборами в школе Харькова: родителей шестиклассницы обвинили во лжи

В Харькове разгорелся скандал из-за торта в школе / Скриншот ТСН

Глава родительского комитета харьковской школы №151 школы Михаил Мусатов заявил о том, что родители шестиклассницы Дианы Андроновой, которая стала жертвой травли, сами виноваты в разгоревшемся скандале.

Он поведал, что действительно в последний учебный день четверти во время поздравления учеников Диане не достался кусок торта из-за того, что ее родители не участвуют в сборе денег на нужды класса.

При этом он пояснил, что расходы на классные нужды согласовываются и утверждаются на родительских собраниях и идут на поощрение, поздравления и экскурсии детей.

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"Если бы родители Дианы интересовались жизнью класса, посещали собрания, а еще лучше вошли в тройку, то знали бы куда идут 50 гривен в месяц (1,67 в день). Опять же, сдавать или нет - их право! Но если хотим, чтобы в классе был коллектив, то с ним нужно считаться. Родители Дианы пошли не против системы, а противопоставили себя коллективу. Такая жизненная позиция", - подчеркнул Мусатов в Facebook.

По его словам, после разгоревшегося скандала классный руководитель была отстранена от должности, а директору грозят оргвыводы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье сыпанули "Виагру" школьнице в кофе.