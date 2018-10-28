Скандал вокруг "Игр непокоренных": украинского чемпиона обвинили в ложных данных о его травме

Александр Белобоков / Фейсбук А.Белобокова

В Украине разгорелся скандал вокруг золотого призера "Игор непокоренных" Александра Белобокова.

По правилам соревнований, в Играх участвуют "действующие военнослужащие и ветераны, которые получили ранения, травмы или заболевания во время выполнения своих служебных обязанностей во время боевых действий".

При этом издание theБабель опубликовало документы о том, что Белобоков получил травмы в быту.

Как говорится в медицинской карте, мужчина поступил в больницу с диагнозом "неполная ампутация левого предплечья", которую получил "в быту".

"По словам больного, травма в быту. Обе кисти травмировал винтами катера", - указано в документе.

Сообщается, что 25 мая 2014 года в 16:50 Белобокова на попутном транспорте доставили в Городскую больницу №9 в Мариуполе, где его оперировал ортопед-травматолог Александр Савич. Почти через месяц, 21 июня, мужчину выписали из больницы в "удовлетворительном состоянии".

Напомним, на "Играх непокоренных" в Сиднее украинские спортсмены завоевали 20 золотых наград.