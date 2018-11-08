"Они обоср*ли и обосс*ли ноги": "Евробляхеры" грозят депутатам новым Майданом

Ярошевич заявил, что протестующие готовы стоять до победы / Фото: Facebook/Олег Ярошевич

Глава организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что акция протеста под стенами Верховной рады будет продолжаться до тех пор, пока политики не выполнят все требования автовладельцев.

В комментарии InfoResist активист заявил, что попытка обмануть протестующих закончится для народных депутатов новой революцией.

По словам Ярошевича, автовладельцы в центре Киева ожидают голосования нардепов за поправки в закон о легализации "евроблях". Он подчеркнул, что акция протеста будет продолжаться до полного выполнения требований.

Активист заявил, что суть изменений, за которые на 8 ноября запланировано голосование в парламенте, протестующим неизвестна.

"Даже, спрятали с сайта Верховной Рады. Они обоср*ли и обос*ли ноги. Они не думали, что мы будем так плотно качать", - заявил он.

Ярошевич подчеркнул, что если депутаты обманным путем примут поправки, которые не устроят протестующих, то столицу ожидает очередной масштабный Майдан.

"Тогда будет самое интересное. Тогда будет большой Майдан, палатки и всё остальное. В первую очередь сгорит мой Range Rover буквально перед Верховной Радой", - подытожил он.

Напомним, нардеп и автор закона о легализации "евроблях" Нина Южанина заявила, что, согласно новых поправок, в течение первых 60 дней с момента принятия документа для владельцев "евроблях" будет действовать скидка на регистрацию в размере 50%.