"Какой-то слишком интересный ноябрь": какой погоды ждать в пятницу из-за антициклона

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 9 ноября будет туманной и прохладной.

Такой прогноз синоптик Наталья Диденко опубликовала у себя в Facebook, отметив: "Какой-то слишком интересный ноябрь. Разрушает все стереотипы об осенних слезах, серости, тяжелых облаках, элегическом хвастовстве печальными лицами на диванах, слякоти и тревожных ветрах. Ведь – замечательно как не солнце, так туман, как не тихий ветер, так сказочная изморозь. Так будет и завтра".

Читайте такжеУкраинцев ждет еще одно потепление: синоптики дали прогноз до конца ноябряПогоду в Украине в пятницу будет формировать антициклон, добавила она. Поэтому осадков ждать не стоит – лишь туманы да слабый ветер.

А вот температура воздуха продолжит снижаться. Завтра в Украине прогнозируется от -4 градусов до +4 градусов ночью, а днем – до +7-12 градусов, на юге и западе – до+10-14 градусов.

На выходных особых синоптических изменений не ожидается, разве что в воскресенье, 11 ноября, ветер усилится.

"Сочетание холода, ветра и туманной влажности даст ощущения значительно более низкой температуры воздуха. Поэтому в воскресенье одевайтесь особенно тепло", – порекомендовала Диденко.

Погода в Украине 9 ноября: карта

Погода в Киеве 9 ноября

Погода в Киеве завтра будет без осадков, но с туманами. Термометры покажут от 0 до -2 градусов ночью, в окрестностях до -2-4 градусов, а днем столбики поднимутся до +7-10 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз до конца этой недели. Похолодание начнет набирать обороты с 9-10 ноября.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.