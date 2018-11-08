В Украину летит снег: синоптики дали прогноз до конца недели

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет туманной. К тому же похолодает: по ночам украинцев ждет до -4 градусов. Днем столбики термометров не превысят отметок +7-12 градусов. Теплее только на юге – до +13-15 градусов.

Что касается осадков, то дождей в ближайшее время не прогнозируется – а вот 12 ноября синоптики предсказывают небольшой дождь, местами с мокрым снегом. "Крещением" снегом ждет западные и северные регионы Украины.

Похолодание начнет набирать обороты с 9-10 ноября. Столбики термометров опустятся сначала до +6-11 градусов. А 11 ноября днем ожидается +1-7 градусов.

Читайте также"В Дмитриев день зима лезет на плетень": синоптики порадовали прогнозом на 8 ноябряПогода в Киеве 8 ноября будет без дождей и относительно теплой – до +9-11 градусов днем.

К 12 ноября температура воздуха в Киеве снизится до +1-6 градусов днем. Ночью прогнозируется небольшой дождь, местами с мокрым снегом, при температуре от +1 градуса до -4 градусов.

О народных приметах 8 ноября – в Дмитриев день – читайте в нашем материале Дмитриев день: что нельзя делать. К слову, пригожая погода в этот день сулит раннюю весну.

Ранее Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.