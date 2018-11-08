Киев вошел в топ-10 самых грязных городов Европы

Три украинских города оказались в "грязном списке" / скриншот

В рейтинге загрязнения Pollution Index 2018 Mid-Year оказались сразу три украинских города - так, в топ-10 загрязненных городов угодил Киев, кроме него в общем списке оказались Харьков и Львов.

Данные о загрязненных городах приведены на сайте Numbeo. Список состоит из 76 европейских городов, а лидирует в рейтинге македонский город Тетово, чей показатель загрязнения исчислен в 97,57 пункта. Вторую позицию занял итальянский Неаполь (84,61 пункта). На третьем месте - столица Македонии Скопье с индексом 82,17 пункта. Киев занял 10 место с 67,55 пунктами.

Также в топ-10 вошли албанская столица Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины Сараево, польский Краков, а также Пловдив Читайте такжеВ Киеве уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы(Болгария). Российский Санкт-Петербург занял 17-е место, обогнав Москву по уровню загрязнения на две позиции.

В рейтинг также попали два украинских города - Львов (58,08 пунктов) на 30 месте и Харьков (56,05) на 31 месте.

Самыми благоприятными для жизни с точки зрения экологии стали две европейские столицы — Хельсинки (Финляндия) и Рейкьявик (Исландия).

Киев - на 10-м месте / скриншот

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