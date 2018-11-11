"Холодно везде": синоптик рассказала, где в Украине ждать снега в начале недели

Синоптик прогнозирует в Украине снег / Novosti44

В понедельник, 12 ноября, в Украине ожидается ветреная погода, температура воздуха будет не выше + 2−6 градусов.

При этом в северных и восточных областях ожидается около нуля градусов.

В то же время в западных регионах прогнозируется 7−12 градусов с отметкой "плюс", а существенных осадков не ожидается.

"Немного может полетать небольшой снег на Востоке, покапать дождем или моросью на юго-западе. Однако в целом — без осадков", — написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Везде холодно", - подчеркнула Диденко.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 12 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.

В западных областях - облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью -1...+5 градусов, днем + 6...+13 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +2 ...-3 градуса, днем + 1...+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.В центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +2...-4 градуса, днем 0...+6 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью -2...-8 градусов, днем -1...- 6 градусов.В южных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +2...-3 градуса, днем +3...+9 градусов.

Прогноз погоды на 12 ноября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима.