Снег и штормовой ветер: синоптик рассказала, где в Украине "врежут" морозы

Украинцам обещают мокрый снег и заморозки / sibnovosti.ru

В Украине со следующей недели ожидается похолодание, штормовой ветер, дожди и мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах... Во вторник-среду на востоке Украины ночью "врежет" до 5-8 градусов мороза", - написала она в Facebook.

Диденко подчеркнула, что в среду, 14 ноября, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Напомним, ранее синоптик рассказала, что над Украиной будет формировать антициклон, поэтому осадков ждать не стоит – лишь туманы да слабый ветер.

Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели, а мороз ожидается в феврале.