Первый снег: стало известно, когда в Киеве могут утихнуть осадки

В столице в четверг днем температура не превысит +2 градуса, отметила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в ночь на четверг, 15 ноября, продолжатся осадки — снег или переохлажденный дождь.
В столице осадки утихнут в четверг днем, говорится на странице эксперта в Facebook.
По данным синоптика, 15 ноября в Киеве днем максимальная температура составит +2 градуса.
"Ближайшей ночью осадки в столице еще удержатся — либо снег, либо переохлажденный дождь, завтра днем — утихнет, будет облачно и противно: сыро, скользко, мокро, мрачно...", — предупредила эксперт.
Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Ранее Наталья Диденко писала, что в столице будет "небольшая репетиция зимы".