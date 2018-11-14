Первый снег: стало известно, когда в Киеве могут утихнуть осадки

В Киеве днем 15 ноября утихнут осадки, спрогнозировала синоптик / "Главред"

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в ночь на четверг, 15 ноября, продолжатся осадки — снег или переохлажденный дождь.

В столице осадки утихнут в четверг днем, говорится на странице эксперта в Facebook.

По данным синоптика, 15 ноября в Киеве днем максимальная температура составит +2 градуса.

"Ближайшей ночью осадки в столице еще удержатся — либо снег, либо переохлажденный дождь, завтра днем — утихнет, будет облачно и противно: сыро, скользко, мокро, мрачно...", — предупредила эксперт.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Ранее Наталья Диденко писала, что в столице будет "небольшая репетиция зимы".