Украинский адмирал предложил решение, которое позволит создать РФ максимум проблем на море

Игорь Воронченко отмечает, что наращивать надводный флот в попытках "догнать" российский ЧФ - бессмысленно

Для эффективного противостояния России на море Украине необходимо закупать не катера и фрегаты, а подводные лодки.

"Подводные лодки были в программе. К нам поступали предложения по закупке двух малых подводных лодок. Это очень удачный вариант применения и оттягивание непосредственно сил на море, а также перебрасывание диверсантов. Еще есть такое понятие fleet in being, то есть имеем кое-что и можем поставить для противника и оттянуть на себя очень большое количество сил", - рассказал адмирал, командующий Военно-морских мил ВСУ Игорь Воронченко, передает "5 канал".

Воронченко также отметил, что подводные лодки в составе ВМСУ способствовали ли бы улучшению ситуации в пользу Украины.

Читайте такжеУкраина не потянет строительство базы ВМС на Азове – Тука"Безусловно, соревноваться, у кого больше корветов, фрегатов, подводных лодок с Черноморским флотом - это бессмыслица и, как говорят, утопия. Но, имея два таких подводных лодки, специфические задачи были бы уместны и вписывались бы в проведение общей операции - и на море, и вообще стратегических операций. Я так завуалировано сказал, но (не могу рассказать всего)", - сообщил адмирал.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о том, что в ближайшие дни Евросоюз предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море.

Напомним, в Азовском море в акватории Ейска сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали украинское рыболовецкое судно.

Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким.