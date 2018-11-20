ЕС анонсировал "конкретные меры" по ситуации в Азовском море

Федерика Могерини / Reuters

В ближайшие недели "или даже дни" Евросоюз предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает "Интерфакс-украина".

"Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты, готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - приводит агентство слова Могерини.

Она отметила, что ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, "которые ходят по (Азовскому морю. - Прим.) под флагами европейских стран".

По ее словам, Брюссель довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в регионе.

Ранее сообщалось, что в Азовском море в акватории Ейска сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали украинское рыболовецкое судно.

Накануне представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким. "Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - сказала Луценко.