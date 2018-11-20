"Образумьте украинцев": в Госдуме ответили на угрозы ЕС по Азову

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Действия Украины в Азовском море могут спровоцировать напряжённую ситуацию, заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.

По его словам, задача международной дипломатии не допустить у себя на континенте возникновения ещё одной точки напряжённости.

"Хотелось бы, чтобы наши партнёры из Евросоюза образумили украинцев, которые, судя по сообщениям, намерены организовать досмотр российских судов в Азовском море. Это противоречит морскому праву", — подчеркнул он в комментарии rt.com.

По его мнению, в ситуации вокруг Азовского моря верховному представителю Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерике Могерини не хватает информации.

Читайте такжеПолторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское море

Вместе с тем российский депутат отметил, что Евросоюз вряд ли перейдёт к каким-то реальным действиям из-за обострения ситуации в Азовском море, при этом он утверждает, что РФ последовательно исполняет все свои международные обязательства.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о том, что в ближайшие дни Евросоюз предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море.

Напомним, в Азовском море в акватории Ейска сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали украинское рыболовецкое судно.

Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким.